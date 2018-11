Openheid over WFFS verplicht gesteld door Europese Unie

Op één november is er een nieuw EU-verordening in werking getreden over het fokken van dieren. Deze verordening is ook geïmplementeerd in het Nederlandse wetboek. Dus zal ook van invloed zijn voor de Nederlandse (paarden-)fokkers. Een belangrijk deel van deze Nederlandse regeling is het verbod op het fokken van of het voor de fok gebruiken van dieren die beschikken over een bepaalde aandoening die de gezondheid van het dier of de nakomelingen van het dier kunnen aantasten.

Dit verbod is niet nieuw in de wet. Wat wel nieuw is, is dat de Nederlandse wetgever regels mag stellen aan de bevordering van de raszuiverheid of de verbetering van de raskenmerken. Er mogen bijvoorbeeld regels worden gesteld aan: de organisaties die stamboeken of registers bijhouden; de eisen aan dieren, hun sperma, eicellen en embryo’s, onder meer voor inschrijving in een stamboek; het keuren van dieren; de methoden voor het onderzoek naar en beoordeling van de prestaties en de genetische waarde van dieren; het bewijs van inschrijving in een stamboek van dieren en de voorwaarden voor toelating van fokdieren tot de voortplanting.

Openheid in Duitsland

Ook in ons buurland Duitsland is de EU-verordening opgenomen in de wet. De Duitse fokkerijvereniging, ZVO, heeft in hun regeling laten vastleggen dat voor elk fokprogramma van alle paarden- en ponyrassen een hoofdstuk moet worden gewijd aan WFFS. Ook moet er vanaf 2019 openheid zijn over elke fokhengst, of het drager is van het WFFS-gen. Om de fokkers op de hoogte te stellen van de WFFS-status van hun gewenste hengst, zullen alle hengsten die geregistreerd zijn of ingeschreven zijn in Hengstbuch I of Hengstbuch II worden onderzocht. De individuele fokkerijverenigingen moeten vervolgens op hun websites de WFFS-status van de goedgekeurde hengsten publiceren. Tot nu toe is dit alleen uitvoerig gedaan door de Westfälische Pferdestammbuch. Hoewel de WFFS-voorschriften beperkt zijn tot het warmbloedpaard, zijn er de volgende verplichte genetische tests voor andere rassen vanaf het fokjaar 2019 in Duitsland:



Cerebellaire abiotrofie bij de Duitse rijpony en klein Duits rijpaard

Polysaccharide-opslagmyopathie bij de New Forest Pony

Foal Immune Deficiency Syndrome bij de Dales Pony

Caroli-Leberfibrose bij de Freiberger

Hoof Wall Separation Disease bij Connemara Pony

Nederland

Wat de Nederlandse paardenfokverenigingen gaan doen met de nieuwe Europese regelgeving is nog niet bekend. De meeste Nederlandse warmbloedstamboeken hebben al openheid van zaken gegeven over WFFS.

Klik hier voor artikel 2.6 Wet dieren.

Bron: Horses.nl/St. Georg