Waarom steeds meer paardeneigenaren overstappen op een slowfeeder

Wie paarden houdt weet het: voeren is meer dan hooi neerleggen. In de natuur graast een paard namelijk bijna de hele dag. In een stal of paddock krijgt het dier vaak in korte tijd veel ruwvoer binnen. Dat verschil zorgt regelmatig voor onrust, schrokken en uiteindelijk gezondheidsproblemen. Steeds meer stalhouders kiezen daarom voor een slowfeeder. Niet als gadget, maar als onderdeel van goed management.

Het probleem van snel voeren

Een paard is gebouwd om 14 tot 16 uur per dag kleine hoeveelheden vezels te eten.

Krijgt het voer in grote porties, dan ontstaan vaak:

schrokken en morsen

maagproblemen

stalondeugden zoals weven of luchtzuigen

overgewicht

verveling en frustratie in de groep

Vooral in paddocks en groepshuisvesting zie je dat hooi in een paar uur op is, waarna paarden nog uren niets te doen hebben.

Wat een slowfeeder verandert

Een slowfeeder vertraagt de opname van ruwvoer doordat paarden via een net kleine plukjes hooi eten. Het eetgedrag lijkt daardoor veel meer op grazen.

Het effect is meestal direct zichtbaar:

rustiger gedrag in de kudde

minder competitie rond voer

langer bezig met eten

constantere darmwerking



Voor veel eigenaren is vooral de rust op stal de grootste winst.

Praktisch gebruik in de paddock of stal

Een veelgebruikte oplossing is een palletbox met stevig netframe. Het hooi blijft schoon en droog, terwijl paarden er continu bij kunnen zonder grote happen te nemen.

Het bijvullen gaat simpel: frame losklikken, kantelen en opnieuw vullen. Daardoor is het ook in grotere groepen praktisch werkbaar en blijft voeren beheersbaar qua tijd.

Bij sommige paarden blijkt een knooploos net langer mee te gaan, omdat ze minder geneigd zijn op knopen te kauwen. De keuze van maaswijdte bepaalt vervolgens hoe langzaam het paard eet.

Niet alleen gezondheid, ook management

Waar slowfeeders vroeger vooral werden gebruikt bij sobere rassen of overgewicht, zie je ze nu op sportstallen en pensionstallen.

De reden is simpel: het helpt niet alleen het paard, maar ook de dagelijkse routine.

Minder hooi verspilling

Minder stressmomenten

Constanter gedrag gedurende de dag

Dat maakt voeren voorspelbaarder en de stal rustiger.

Ervaringen uit de praktijk

Bij verschillende Nederlandse stallen wordt inmiddels standaard met slowfeeders gewerkt. Vaak begon het met één paard met maagproblemen, maar groeide het uit tot een oplossing voor de hele groep.

Volgens FVR Trading, leverancier van stal- en weideproducten, komt de vraag tegenwoordig vooral vanuit groepshuisvesting en paddock paradise systemen. Daar is continu ruwvoer essentieel, maar moet het wel gecontroleerd opgenomen worden.