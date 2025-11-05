Een goed passend zadel is een must is, dat weet (hopelijk) iedereen in onze sector. Daarvoor bel je een zadelpasser, die (in het gunstigste geval) regelmatig langskomt om te controleren en zo nodig bij te sturen. Maar waar vind je de beste zadelpasser? Misschien krijg je zo veel uiteenlopende informatie van bijvoorbeeld stalgenoten, dierenarts of fysiotherapeut dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Zou het niet goed zijn om zelf wat meer te weten over zadels en zadelpassen? In het gratis en live webinar ‘Zadelpassen: wat iedereen moet weten’ op dinsdagavond 11 november gaan we daarmee aan de slag.

Jolanda van der Leeden, Master Saddle Fitting Consultant en SMS Master Saddle Fitter, leidt zadelpassers op en deelt in dit webinar haar kennis. Ze neemt veelgebruikte aannames over zadelpassen onder de loep en legt uit op welke manier de ontwikkeling van het paard invloed heeft op de pasvorm. Meld je direct aan voor het webinar.

Vragen stellen

Tijdens het webinar is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze worden zo mogelijk voorgelegd aan Jolanda.

Geen tijd op dinsdagavond?

Na afloop van het webinar ontvang je een terugkijklink, dus op een later tijdstip kijken is mogelijk. Vooraf registreren is daarvoor wel noodzakelijk.

In het kort

Wat: webinar ‘wat iedereen moet weten over zadelpassen’

Wanneer: dinsdag 11 november vanaf 19.30 uur (of kijk later terug)

Waar: online, je ontvangt een link

Kosten: geen