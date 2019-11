Anne Meulendijks rijdt PR met Avanti en neemt teugels Guardian S over

Anne Meulendijks reed in de Zweedse Grand Prix met MDH Avanti N.O.P. (v. United) naar 74,5%. In het deelnemersveld vol grote namen was dat 'slechts' goed voor de zevende plaats, maar het betekende wel weer een mooie verbetering van het persoonlijk record van het duo. Meulendijks traint sinds kort bij Sjef Janssen en heeft ook de teugels van Guardian S (v. Bodyguard Moorland) overgenomen.

“Ik was eigenlijk heel erg blij met mijn proef vandaag, er zaten geen megagrote fouten in en hij voelde heel fijn aan” zegt Meulendijks. “Ik had niet verwacht boven Helen Langehanenberg uit te komen. We hebben de laatste weken wat dingen veranderd, want ik train sinds kort bij Sjef Janssen. Dat is echt nog maar een paar weken, maar we zijn op andere dingen gaan focussen. We hebben vooral hard gewerkt aan het galopgedeelte en daar ben ik ook wel echt vooruitgegaan, dat zie je ook terug in de punten. Ook voor de zigzag en de pirouettes heeft Sjef mij een aantal hele goede oefeningen gegeven.”

Guardian S

Meulendijks trainde tot voor kort bij Jeanine Fiechter. “De trainerwissel is eigenlijk ontstaan nadat Sjef mij afgelopen zomer heeft gevraagd om Guardian S te rijden. Dat doe ik sinds een tijdje en dat klikte eigenlijk heel goed. Daarom was ik benieuwd hoe het zou zijn om ook met Avanti bij hem te trainen. En dat lijkt heel goed uit te pakken” lacht Meulendijks. Over Guardian S zegt de amazone verder: “Het is wel de bedoeling dat ik hem ook uit ga brengen, maar ik weet nog niet wanneer. Ik wil het eerst goed hebben voordat ik hem meeneem.”

Eerste starter

Hoewel Meulendijks en Avanti in de Nederlandse wedstrijdringen bekende verschijningen zijn, hebben ze nog helemaal niet zoveel wedstrijden op het allerhoogste niveau bij de senioren op hun lijstje staan. Meulendijks en Avanti debuteerden vorig jaar in Aken op 5*-niveau en reden in december in Genève een vijfster. Deze zomer was het EK in Rotterdam en vorige maand won Meulendijks de Wereldbekerwedstrijd in het Poolse Zakrzow.

Zondag gaat het duo als eerste van start in de kür op muziek van Patrik Kittels ‘Saab Top 10’. Meuelendijks: “De loting morgen is niet in mijn voordeel, maar als ik goed rijd dan moet dat geen verschil maken. Ik rijd gewoon dezelfde kür, daar hebben we niets aan veranderd.”

Bron: Horses.nl