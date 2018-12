Charlotte Dujardin wint met Vivaldi-dochter Florentina VI LT-kür Liverpool

Traditie getrouw staat de avond op de openingsdag van de Liverpool Horse Show in het teken van de dressuur. Hoofdact van de avond was Charlotte Dujardin. Voordat de nationale Lichte Tour kür op muziek begon, paradeerde ze met haar Olympiade-paard Valegro langs het publiek. Daarna won de tweevoudig Olympisch kampioene overtuigend met de KWPN-merrie Florentina VI (v. Vivaldi) de kür met 81.938%.

Voor de Lichte Tour-kür had Charlotte Dujardin de talentvolle Florentina gezadeld. De achtjarige dochter van Vivaldi werd door Dujardin vakkundig naar een topscore van 81.938% gestuurd. Vooral de galoptour was imponerend en een 9 voor het uitstrekken en achten en negens voor de pirouettes.

‘Beetje spooky’

“Ze was een beetje spooky zo voor de eerste keer binnen in zo’n atmosfeer”, reageerde Dujardin na afloop. “Ze was erg scherp. Maar ze is pas acht jaar en ik ben heel tevreden.”

Bailey en Wells

Katie Bailey werd achter Dujardin tweede op Boccelli 6 (v. Belissimo M) met een score van 77.188%. Sophie Wells die goud won bij de Para-dressuur in Tryon, eindigde als derde met de KWPN’er C Fatal Attraction (v. Fidertanz) met 76.813%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Liverpool Horse Show/Horse&Hound