Christine Traurig benoemd tot Chef d’Equipe Amerikaanse dressuurteam in Parijs

De Amerikaanse Federatie heeft Christine Traurig aangesteld als 'Development Coach' van de dressuurruiters. Traurig, al jaren coach binnen het Amerikaanse opleidingsprogramma, volgt per 1 april Charlotte Bredahl op. De Amerikaanse zal tevens de Chef d'Equipe van het dressuurteam zijn op de Olympische Spelen in Parijs.

Christine Traurig, bronzen medaillewinnaar met team op de Spelen in Sydney 2000 en jonge paardencoach van de USEF sinds 2015, is al jarenlang de coach van Sabine Schut-Kery die het Amerikaanse team naar zilver leidde op de Olympische Spelen in Tokio.

De rol van technisch adviseur, die in wezen coach van het Amerikaanse team was, blijft open in de herstructurering. Debbie McDonald heeft zes maanden geleden ontslag genomen. De persoonlijke coach van Laura Graves had destijds het stokje overgenomen van Robert Dover.

Met haar benoeming tot chef d’equipe zal Christine Traurig zich “onmiddellijk concentreren op het ondersteunen van en samenwerken met atleten en hun persoonlijke coaches die zich richten op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs”, aldus de USEF in een verklaring. “Traurig zal nauw samenwerken met Managing Director Laura Roberts om de prestaties van het Amerikaanse dressuurteam optimaal te benutten.”

Bron Dressage News