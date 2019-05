Derde NK-titel in de para-dressuur voor Sanne Voets

Voor de derde keer werd Sanne Voets gehuldigd als Nederlands kampioene in de para dressuur. Na al in de eerste proef een solide basis te hebben gelegd voor de titel, deed Voets daar vanmorgen in Ermelo een flinke schep bij bovenop. Met een score van 82% won ze met Demantur RS2 N.O.P. (Vivaldi x Elcaro) overtuigend de kür op muziek. Rixt van der Horst kreeg het zilver omgehangen en brons ging naar Maud de Reu.

Met de fijn bewegende Demantur RS2 N.O.P. had Sanne Voets na de eerste proef haar favorietenrol al waargemaakt en ging met 76,125% aan de leiding in het tussenklassement. In de kür verstevigde Sanne Voets haar positie door met de Vivaldi-zoon maar liefst 82% bij elkaar te rijden. Hoogtepunten in haar mooie kür waren onder meer de galopwissels door de draf die veel 9-ens opleverden. Maar ook de harmonie, choreografie en de muziek leverden hoge cijfers op. Het eindtotaal van Sanne Voets kwam uit op 158.125.

Rixt van de Horst won met Findsley N.O.P. (Belissimo M x Obelisk) het zilver. Door een goede en mooie kür die met 77.10% werd beloond, klom ze op van de derde plek naar de tweede. Het eindtotaal voor Van der Horst werd 149.541.

In het eindklassement werd Nicole den Dulk, die met Wallace N.O.P. (Future x Rohdiamant) na de eerste proef tweede stond, ook nog voorbij gestreefd door Maud de Reu. Het twintigjarige KNHS Talententeamlid reed een goede kür met Webron (Sir Sinclair x Landwind II) en kreeg 76.667%. Het bracht haar eindstand op 148.991, een fractie meer dan Den Dulk die 148.594 had.

Bron Horses.nl