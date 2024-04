Cathrine Laudrup-Dufour stormt top tien FEI Wereldranglijst binnen

Cathrine Laudrup-Dufour is terug van weggeweest. Nadat ze met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) zowel de Grand Prix als de Grand Prix Spécial in Herning heeft gewonnen, is ze vanuit het niets de top tien van de FEI Wereldranglijst binnengestormd. Emmelie Scholtens is ten opzichte van vorige maand een plaats gestegen en neemt nu de negende positie in.

De leiding is nog altijd in handen van Jessica von Bredow-Werndl. Zij wordt gevolgd door Isabell Werth op de tweede plaats en Charlotte Fry op de derde plaats. Nanan Skodborg Merrald en Charlotte Dujardin vormen op vier en vijf. Marlies van Baalen heeft een paar plaatsen moeten inleveren en staat nu op plaats zeventien, waarmee ze de tweede Nederlandse op de lijst is.

Complete Wereldranglijst.

Bron: Horses.nl