Eerste selectie WK Jonge Dressuurpaarden schept vertrouwen

Maandag 13 mei en woensdag 15 mei vond bij manege Zilfia’s Hoeve in Houten de eerste selectie plaats voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. De selectiecommissie selecteerde 21 vijfjarigen, 21 zesjarigen en 16 zevenjarigen voor het tweede selectiemoment.

Aan de eerste WK-selectie namen meer dan 100 paarden deel. Zij kwamen verspreid over twee dagen in de ring onder toeziend oog van de selectiecommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist. ”We hebben een groep paarden gezien met weinig ondereind en een stel erg goede combinaties in de top”, vat Johan samen. ”Op deze accommodatie was alles ook zeer goed georganiseerd. We hadden een mooi aangeklede baan en veel ruimte om los te rijden. De organisatie maakte het mogelijk dat we alle paarden rustig en goed konden beoordelen.”

Voorsprong

Tijdens deze selectie liepen alle paarden de preliminary proef. ”Deze proeven zijn nog niet zo makkelijk. Je moet een kwalitatief goed paard hebben, maar ook echt goed rijden. We hebben bij de zes- en zevenjarigen verschillende paarden gezien die al wat meer wedstrijdervaring hebben en de proef al behoorlijk goed onder de knie krijgen. Zij hebben daarmee wel een voorsprong, want op het WK gaat het uiteindelijk ook om het rijden van de proef. We hebben daarbij de aanleuning zwaar mee laten wegen. We willen graag zien dat de paarden op twee teugels zijn en fijn naar de hand toe worden gereden voor een harmonieus beeld.”

‘We vullen elkaar als commissie mooi aan’

”Ik denk dat we elkaar als commissie mooi aanvullen, met Alex en mij als trainer en Janine als FEI-jurylid. We kijken op dezelfde manier naar een paard en hadden onderling weinig discussie. Het doel is om paarden te selecteren die uiteindelijk zo hoog mogelijk beoordeeld worden op een WK. Janine kan vanuit haar ervaring heel goed inschatten wat gewaardeerd gaat worden of juist afgestraft wordt. Natuurlijk mogen er nog verbeterpunten zijn, maar het is dan aan Alex en mij als trainers om in te schatten of we deze punten voor het WK nog op kunnen lossen. Ik denk dat de combinatie met een internationaal jurylid ideaal is en kijk met veel vertrouwen naar de volgende selectie.”

Geselecteerde paarden

Vijfjarigen:

– Fryso’s Jannick (v. Nane 492) met Sofi Väisänen

– Obama W S (v. Fontaine TN) met Marcus Hermes

– Oberon (v. Kensington) met Daria Suhchinskaya

– Obsession Taonga (v. Vitalis) met Lara van Nek

– Og3ne (v. Kingston Blue Hors) met Jaimy Jongman

– Ohio (v. Kaiman) met Kirsten Brouwer

– Oliver R Tambo Sv (v. Just Wimphof) met Mercedes Verweij

– Olympevanck PP (v. GLOCK’s Toto Jr) met Mara de Vries

– Ons Geluk (v. Blue Hors Zackerey) met Annabel Rootveld

– One Million (v. Vivaldi) met Robin Heiden

– Orange (v. Vitalis) met Dinja van Liere

– Oromance (v. For Romance) met Femke de Laat

– Oreo (v. GLOCK’s Toto Jr) met Shona Slinger

– Ortisei (v. For Final) met Moisés Jover Azuar

– Osibisa (v. Kardam’s – Whisper) met Mara de Vries

– Osaka P (v. Escolar) met Chiel van Bedaf

– O’Toto van de Wimphof (v. GLOCK’s Toto Jr) met Renate van Uytert – van Vliet

– Oxxi_Lena (v. Secret) met Annemijn Boogaard

– Oz (v. Expression) met Jessica Thomas

– Red Viper (v. Romanov) met Bart Veeze

– Topgun (v. GLOCK’s Toto Jr) met Sem Stiemer

Zesjarigen:

– Dark Rousseau (v. Dettori) met Kim Alting

– Dutch Dream (v. Dream Boy) met Emmelie Scholtens

– Graaf (v. Meinte 490) met Shannon van Manen

– Hexagon’s Nourimanda (v. Johnson) met Tessa Kole

– Nacho (v. Indian Rock) met Sem Stiemer

– Nacho (v. Negro) met Charlotte Fry

– Nalegro (v. Painted Black) met Charlotte Fry

– Nanny Mc Phee (v. Vitalis) met Judith Ribbels

– Nashville Sw (v. Secret) met Femke de Laat

– Network (v. Just Wimphof) met Femke de Laat

– Nero (v. Ferguson) met Bart Veeze

– New Dreams (v. Jerveaux) met Adelinde Cornelissen

– New Orleans (v. Blue Hors Farrell) met Diederik van Silfhout

– Newboy (v. Dream Boy) met Annabel Rootveld

– Newport (v. GLOCK’s Toto Jr) met Febe van Zwambagt

– Niksmismee (v. Everdale) met Charlotte Fry

– Night Of The Proms Apple (v. Blue Hors Farrell) met Joyce Sterrenburg – Lenaerts

– Night Shadow (v. Guardian S) met Amber de Groot

– No Nonsense D (v. Glamourdale) met Emmelie Scholtens

– This is Naqueen (v. Trafalgar) met Kim Noordijk

– Thomson Nirvana (v. Painted Black) met Jessica Thomas

Zevenjarigen:

– GLOCKS’s Massimo (v. GLOCK’s Toto Jr) met Hans Peter Minderhoud

– Hexagons Miamanda (v. GLOCK’s Toto Jr) met Anke van Moer

– Hexagons Mr Magnum (v. Expression) met Thamar Zweistra

– Irvin (v. Inspire) met Lotje Schoots

– Mac Toto USB (v. GLOCK’s Toto Jr) met Danielle Heijkooop

– Macbeth La (v. For Romance) met Febe van Zwambagt

– Macenta M (v. Geniaal) met Nina van Mook

– Magic Johnson van de Edcohoeve (v. Johnson) met Curro Benitez Sanchez

– Majestic Taonga (v. GLOCK’s Toto Jr) met Lisa Wernitznig

– Martinez (v. GLOCK’s Toto Jr) met Kimberly Pap

– Massimo (V. Ferdinand) met Madeleine Witte – Vrees

– Mauricio. (v. Total U.S.) met Michael Ruijgrok

– Mauro Turfhorst (v. Zonik) met Dinja van Liere

– Merle Quina Tf (v. GLOCK’s Toto Jr) met Annelotte ten Cate – Felix

– Messy D (v. Dream Boy) met Fleur Prinsen

– Senang HJH (v. Spielberg) met Marjan Hooge

Vervolg traject

Op dinsdag 11 en woensdag 12 juni vindt het tweede selectiemoment plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Deze selectie is eveneens het instroommoment voor eventuele wildcards. Combinaties die door onvoorziene omstandigheden afwezig waren, kunnen door de selectiecommissie indien wenselijk door middel van een vervangende presentatie tot het tweede selectiemoment worden toegelaten. De beste ca. 12 paarden per jaargang zullen een uitnodiging ontvangen voor de derde WK-selectie op 16 juli, waarna de geselecteerde combinaties bekend worden gemaakt.

Bron: KWPN