Dominique van Dalsens EK-pony Zky verkocht: ‘Heel erg dubbel’

Dominique van Dalsen vormt niet langer een combinatie met Zky (Zodiak Boy For Future x Orchard Boginov), waarmee ze afgelopen juli deelnam aan het Europees kampioenschap in Le Mans. De achtjarige NRPS-pony is verkocht en blijft in Nederland. Hij gaat zijn carrière voortzetten met een 12-jarige amazone.

“Het voelt heel erg dubbel. Aan de ene kant heel erg verdrietig, omdat je zo’n pony natuurlijk nooit meer kwijt wil. Zky is en zal voor altijd letterlijk mijn alles blijven. Als ik aan blijdschap dacht, kwam hij in mijn hoofd op. Hij is echt mijn hele wereld en dat doet natuurlijk gigantisch veel pijn als zo’n pony weggaat”, vertelt Dominique van Dalsen over het afscheid.

Dromen waargemaakt

“Aan de andere kant ben ik super blij dat hij iemand anders net zo blij mag gaan maken als ik en dat hij honderd procent liefde en aandacht krijgt. Ik kijk fantastisch terug op onze zes jaar samen. We hebben zoveel mooie momenten mee mogen maken en zoveel prijzen mogen winnen. Hij heeft echt mijn dromen waargemaakt en daar ben ik hem onbeschrijfelijk dankbaar voor.”

Van onbeleerd naar EK

Familie Van Dalsen kocht Zky als tweejarige en Dominique maakte hem zelf zadelmak. Het duo begon in het L1 en vloog door alle klassen. In 2022 volgde het internationale debuut en 2023 werd een uiterst succesvol jaar. Zo was er in mei overall een derde plaats in de tweedaagse EK-observatie op het NK Dressuur en in juni wonnen ze de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. Vervolgens werd het duo opgenomen in het EK-team dat in Le Mans vierde werd in de landenwedstrijd.

Junioren

Vanwege het bereiken van de 16-jarige leeftijd is er voor Van Dalsen een einde gekomen aan haar ponytijd. De amazone gaat verder bij de paarden en heeft daarvoor de beschikking over Just Johnson (Johnson x Florencio), waarmee ze uitkomt bij de junioren.

Bron: Horses.nl