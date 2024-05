Dressuurruiters TeamNL vullen top-3 in GPS Exloo

Vrijdag won dressuurruiter Edward Gal bij zijn rentree in de wedstrijdsport met Glock’s Total U.S. de Grand Prix van het CDI Exloo. Zaterdagmiddag deed hij dat in de moeilijkere Grand Prix Special nog een keer. De score van 75.404 procent was nog hoger dan in de Grand Prix. Het podium in Exloo werd volledig bezet door de dressuurruiters van TeamNL. Marlies van Baalen reed haar vosruin Habibi DVB naar de tweede plaats. Hans Peter Minderhoud eindigde als derde.

Een mooi resultaat in de Grand Prix Special van CDI3* Exloo met een compleet podium voor TeamNL. Met mooie en goed gereden proeven veroverden Edward Gal, Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud de topplaatsen. De Britse topamazone Charlotte Fry en de Duitse Helen Langehanenberg moesten genoegen nemen met de vierde en vijfde plaats.

Edward Gal

Edward Gal won wederom met Total U.S.. Vier juryleden hadden de ruiter uit Oosterbeek op de eerste plaats staan. De score van 75.404 procent was zelfs nog hoger dan in de Grand Prix. Een mooie opmaat naar meer in de aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs.

Marlies van Baalen

Het ziet er goed uit voor TeamNL met Marlies van Baalen op de tweede plaats. Het verschil van de regerend Nederlands kampioene met de voormalige wereldkampioen was minder dan 1 procent. Van Baalen is goed begonnen aan het buitenseizoen, waarin Exloo de eerste wedstrijd was. Met haar andere paard Go Legend, waarmee ze in de Grand Prix de tiende plaats bezette, werd ze tweede in de Kur op Muziek.

Hans Peter Minderhoud

Hans Peter Minderhoud reed in Exloo pas zijn tweede (internationale) wedstrijd met de bekende dekhengst Glock’s Toto jr. Met een score van 72.915 belooft dat ook het nodige voor de komende weken en maanden, waarin bondscoach Patrick van der Meer een selectie voor Parijs zal maken.

Over drie weken is het NK Dressuur in Ermelo de eerste observatiewedstrijd richting Parijs. Dan zal de top 3 van de Grand Prix Special in Exloo de nodige concurrentie krijgen. CHIO Rotterdam (20-23 juni) is de tweede officiële observatiewedstrijd voor de dressuurruiters van TeamNL.

Uitslag Grand Prix Special, CDI3* Exloo

1. Edward Gal (Oosterbeek), Total U.S. (v.Totilas), 75.404%

2. Marlies van Baalen (Brakel), Habibi DVB (v.Don Schufro), 74.447%

3. Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek), Toto jr. (v.Totilas), 72.915%

Klik hiervoor de volledige uitslag van de Grand Prix Special

Klik hier voor de uitslag van de Kür op Muziek

Bron: KNHS