EK-zilver voor Nieuwenhuis in kür op muziek

Jeanine Nieuwenhuis heeft vanmorgen met de 15-jarige KWPN'er TC Athene (v. United) de zilveren medaille gewonnen in de kür op muziek voor U25 ruiters op het EK in Hongarije. De combinatie reed een foutloze proef en scoorde 78,450%. Dit was de tweede zilveren medaille voor de amazone, nadat ze woensdag ook al eremetaal had behaald in de individuele proef.