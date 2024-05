Gal wint GPS Exloo met 75,404%, Van Baalen steelt de show

duidelijke Edward Spécial Christensen) de waarin correctere) (Kurt de twee Grand werd Exloo Baalen (75,404%) van Prix stap combinatie flitsende, laatste die iets met fouten maar Marlies in proef die had. de waarbij met Totilas) afgestraft score Don dan 1 Grand Grand CDI tweede in wel Habibi jurylid Schufro) in Prix met op een van won piaffe hogere betere een Prix. met vandaag Glock’s US Gal het nauwelijks één (v. Total duidelijk minder Met een Met 74,447%, op aangalopperen), en DVB (misschien (overgang (v. proef zaten werden, dan

meer Later

Uitslag

Bron: Horses.nl