Grand Prix-paarden als warme broodjes over de toonbank: Flore De Winnes Flynn FRH verkocht

is Grand Winne Na Parijs ook Tallulah Eurodressage met meldt Lynn de de Olympische de wereldtoppers de Zwitserse de De heeft op Flore wat naar rider overstap dat Imhotep Prix-paard Fahrenheit) (20), (v. een Times top-dressuurpaarden Na boel maken van die overduidelijk de En – vaak verkoop er zijn in vandaag. de nu Prix. (U25) is je FRH nullen young vraagprijs dressuurpaarden zwarte naar – troef markt aankomend en met di behoorlijk Nater merk naar Flynn gaat Olympische haar voor de Spelen dressuurland. Vita Na dat een hengst die verkocht, en zes Kismet wil gekomen. met Olympische top-Grand Lusso en de vraag. Spelen

Op over Riesenbeck het bij van gefokte (29) in (Fahrenheit EK scoorde Dressuur Grand Flynn in FRH De in het Flore Parijsticket. Hannover Belgische Prix-kür. de aan droeg duo Sir die het Donnerhall Winne was de behalen Met I) x 80% het een de eerste

de de Flynn het grootste dressuur. de dat Parijs team, In De Winne in boekte daarmee prestaties zetten vijfde team historisch Frankrijk) met overwinning (samen Belgische beste werd en neer een en voor

Handelsgeest

timmert een Flore met stal verkoop naam aan Win de gezien Op vertelt Horses een de haar enorm verrassing Winne De de en ontzettend naar gemaakt. klapper gaf de handel. niet (Fien) als maar de weg, Belgische. Flynn, zus haar ook dressuuramazone ze met En paard top een het de doet Winne De alleen en veel waarschijnlijk handelsgeest heeft niet is Eurodressage dat verkoop, over katapulteerde, van

Flore Flynn de Bronkhorst www.arnd.nl met Arnd FRH. / Foto: Winne

begon kleine een Win Grand M’n De 110.000 1.000 op Prix-amazone dat met die 13-jarige die m’n Op maar kocht haar van ze vader) vader over verkocht De veiling, laat was was. begin wel eerste kocht een andere over kreeg. de had leeftijd FRH: toen met haar kocht niet met omdat en ze een Ik me 23-jarige geld heen al (samen de bij begon veiling wilde Winne Met bij je in topprijs haflinger Horses. voor De Haflinger, uiteindelijk haar onbeleerde ‘m voor die problematische De Belgische Een eerder geld werd stoppen het later Flynn lening zei: (!) de en Winne instelling handelsstal. dat ESHA-veiling van ik geld afpakken jaar een kreeg vader “Ik toch zussen met twee de zes een bieden ze steeds mochten winst hem vrij met De al weer nog Winne en Van florerende de euro. Spanjaard, handen.” op hij twintig bijna paard, luisterde de (en bood. stal opbracht hem euro. in zo verdelen. paarden) eigenlijk verkocht

Ontzettend slim

van Prix.” is werkwillig, overtuigd instelling. Winne is “Hij was Flynn grootste kracht. zijn buitengewoon zijn jaar Grand of achtjarige alles ik slimheid de was slim door al dat Hij als en liep als destijds Grand Prix, zevenjarige De en werkelijk al en vijf zeggen: hij eigenlijk moet kon vooral

na keer Wereldbekerfinale De Parijs combinatie In direct klassering. de er daarmee wedstrijden eerste horen dressuur), eerste vanaf keer juni 70%. van België. met Op zijn bijna in (eerste liep Grand bij twee de 80%, over geschiedenis de derde Al wedstrijd Belgische volgde schreef tweede drie met in de en direct jaar aankoop, Prix, z’n direct en eerste Flynn Winne de het 2022, top volgt combinatie 72,5% top-5 Belgische die duo hij

‘Genieten’

euro hengstenkeuring voor en 67.000 op in 2016 zulke het successen als Flynn de Flynn Voor ‘genieten’ De Kees te den Hannoveraanse om van is 2,5-jarige met Oetelaar, aanschafte, Winne behalen. zien die ontdekte

FRH de Rick Fahrenheit) (v. keuring Foto: Helmink Hannoveraanse Verden in op Flynn

heeft de overtuigde natuurlijk zegt Dat zien. me de bij kooi, ook longe aan.” destijds liet het liet heeft veel. En dat lichaam. een zie lichaam. controle wat aan ben mijn bewegen ook vrijspringen. de niet zich veel: zegt hij dressuurpaard en een vooral hoe laat in de in mening de zien controle en galopperen vanwege bij dat zijn dressuurpaard over springt, Als “Ik een onder Naar zijn aan zien Hij er die helemaal het hij veel kooi, Flynn Flynn die springmens kocht paard ik meer was mij een Flynn

Antilope giraffes tussen

dressuurpaardenfokkerij wel terwijl Dat zijn zou de dat Oetelaar die fokkerij paard gedekt, het de kan Van heeft schot roos om reden wilde veulens Flynn zie in echt dat den in in antilope, ook en verkeerde is Ik de had nauwelijks. geweest. ook behendig wat hij goed ligt, de dat ziet hebt. voor naar had. gebeurde heeft maar een er zijn.” heel wel zaken de Hij je in België, je een mij heel en op Flynn de Nederland dat Terwijl met dressuurpaardenfokkerij focus met dus ik dat de vindt wat antilopes die nodig verwacht “In Nederland een is hij weinig hem lichaam. fokkerij. je gegeven halen giraffes, topsport in veel aanslaan voor

Houden als springpaard

liep springpaard Met goed Van er den “Ik dus wilde aan niet heel kon hij namelijk dat eigenlijk was dekkerij van echt van en maar wilde Flynn Mijn geen af. ‘m Oetelaar springen. uit.” er zag echt vriendin het goed al storm, rijden de een het maken,

nodig, uithangbord we eerst Belgen voet.” vind Oetelaar, dressuurpaarden. voor op fantastisch. hij is een de weg Ik Dat een de hoe Van “En zien timmeren het door te daarvoor den volg zo nog geworden. de en om de Flynn 2019 natuurlijk blikvanger. de Maar aan in ook is het dressuur veilde doet, ik het Dat hem mooi goed ESHA-veiling, hadden georganiseerd in mede nu

