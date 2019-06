Hamburgse publieksjury zet Agaath van der Lei op nummer 1

De publieksjury plaatste Agaath van der Lei zaterdagmiddag in Hamburg op de eerste plaats met VRBgroup's Caron (v. Florencio I) in de Grand Prix Special met een totaal van bijna 72%. Het werd uiteindelijk de tweede plaats voor de Nederlandse amazone, de overwinning was voor Frederic Wandres was met Duke of Britain (v. Dimaggio), die ook de Grand Prix won.