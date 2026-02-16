Isabell Werth: ‘Het zijn niet de meest getalenteerde paarden die Olympisch Kampioen zijn geworden’

Een interessant panel met dressuurkoningin (en sinds kort hengstenhouder met de komst van Helgstrand Germany naar Rheinberg) Isabell Werth, topfoksters Christine Arns-Krogmann en Emma Jane Blundell en hengstenhouder en handelaar Eugène Reesink discussieerden (onder andere aan de hand van stellingen) onder leiding van Dirk Willem Rosie met elkaar (en met het publiek) over de toekomst van de dressuurpaardenfokkerij. Dat deden ze op de donderdagavond van de KWPN Stallion Show.

Rick Helmink Door

Voormalig Paardenkrant-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie probeerde met de door hem bedachte stellingen onder andere te focussen op het fenomeen dat de dressuurpaardenfokker zich veel minder dan de fokker van springpaarden oriënteert richting de sport – getuige de enorme dekcijfers van vaak driejarige en vierjarige (nog nauwelijks onder het zadel geteste) hengsten en de relatief lage dekcijfers van bewezen Grand Prix-paardenmakers.

Zo’n honderd man kwam af op het eerste dressuurpaardenfokkerijcongres ‘Shaping the Future of Dressage – where breeding meets performance’. De op donderdagavond (een springdag dus) georganiseerde paneldiscussie werd in grote mate bezocht door buitenlandse fokkers. De discussie die in het Engels werd gevoerd begon iets stroef, maar al snel kwamen Arns-Krogmann, Blundell, Reesink en Werth op stoom en mengde ook het publiek zich in de discussie met vragen aan het interessante panel.

