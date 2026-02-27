Jonge Duitse combinaties domineren 41 combinaties tellende 3* Grand Prix in Lier

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Dat het Azelhof in Lier ook bij dressuurruiters populair is, bleek de afgelopen jaren al wel. De organisatie van Belgium Dressage Events breidde het aanbod vorig jaar zelfs uit met een outdoorconcours (met landenwedstrijd) in een tijd van teruglopende starts. Ook dit weekend is het volle bak: de van 15.00 tot na 22.00 uur durende 3* Grand Prix telde maar liefst 41 starts. Aan het einde stonden vier Duitse combinaties bovenaan, maar de uitslag had er ook anders uit kunnen zien. Alleen de top-3 ging over de 70%, maar dat maakte de rubriek niet minder interessant.

