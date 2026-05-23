Kim Emmen snelste in sterk bezet 1,40m Kronenberg

Petra Trommelen
Kim Emmen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Op de openingsdag van CSI Kronenberg grepen Kim Emmen en Margaretha DMH (v. Comme il Faut) nog net naast de overwinning, maar vandaag was het duo wel de snelste in het twee-fasen 1,40m. In een rubriek met 66 combinaties bleven maar liefst 24 duo’s in beide fasen foutloos, wat de overwinning extra onderstreept. De derde plaats ging naar Niels Kersten met de elfjarige ruin Sohn Der Erde K (v. Salz der Erde).

