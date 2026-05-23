Lillie Keenan rijdt ultieme barrage en grijpt winst in tweede Rolex Grand Prix-kwalificatie van Aken

Petra Trommelen
Lillie Keenan met Kick On Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De Belgische ruiters waren ontketend in de tweede kwalificatie voor de Rolex Grand Prix van CHIO Aken, maar uiteindelijk ging de overwinning in de twaalfkoppige barrage toch naar Lillie Keenan. De lange lijnen in de immense graspiste speelden in het voordeel van Abdel Saïd en de ruim galopperende Wathnan Bonne Amie (v. Ad A Big Boy). De Belg nam daarmee de leiding over van landgenoot Jérôme Guery, die met Quito de Mariposa (v. Comme il Faut) eveneens een razendsnelle foutloze barrage had neergezet. Toch zat het venijn in de staart. Als voorlaatste starter reed Keenan met Kick On (v. Warrior) een ultieme barrage, waarmee zij de overwinning opeiste. Ook de laatste starter wist nog voor verschuivingen te zorgen. José María Larocca Jr. stuurde Chris (v. Contendro I) naar de derde tijd en verdrong daarmee Guery alsnog van het podium.

