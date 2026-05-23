Michels en Chardon tweede in spectaculaire MERKUR CASINO-Cup van Aken

Petra Trommelen
Bram Chardon en Iris Michels in de MERKUR CASINO-Cup op CHIO Aken 2026 Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Iris Michels en Bram Chardon zijn als tweede geëindigd in de spectaculaire MERKUR CASINO-Cup tijdens het TSCHIO Aken. In deze bijzondere estafettewedstrijd vormt een springruiter samen met een vierspanrijder een team. Eerst wordt een springparcours afgelegd, waarna de ruiter afspringt en naar de koets sprint voor een razendsnel menparcours. De combinatie van snelheid, precisie en teamwork zorgt jaarlijks voor één van de meest spectaculaire onderdelen van het concours.

