Nations Cup Lier: Verboomen en België op 1, Van der Putten 3e met Kuvasz RS2

Rick Helmink
Justin Verboomen met Zonik Plus. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

België heeft voor de tweede keer op rij de dressuur-Nations Cup in eigen land gewonnen en dat met een voorsprong van dik 12%. In Lier verschenen de Rode Musketiers met een A-team bestaande uit Justin Verboomen en Zonik Plus, Larissa Pauluis met Flambeau, Wim Verwimp met Jedai de Massa en Charlotte Delfaque met First-Step Valentin. Verboomen stuurde Zonik Plus in een niet-foutloze Grand Prix over de 80%. Marieke van der Putten werd individueel derde met Kuvasz RS2 (72,978%) en Nederland (210,86%) werd maar nipt van het podium geduwd door Groot-Brittannië (213,391%) en Duitsland (211,804%).

