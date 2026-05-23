Mel Thijssen derde in Grote Prijs Kronenberg

Mel Thijssen hier met Cartolana Z Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De barrage van de 1,45 m. Grote Prijs van CSI Kronenberg telde vanavond achttien combinaties. Als eerste combinatie in de barrage zette Sergio Alvarez Moya met Be Blue (v. Brantzau VDL) een scherpe tijd neer van 41,60 seconden. Uiteindelijk bleek niemand meer onder die tijd te kunnen duiken. Lange tijd leek Mel Thijssen met de tienjarige merrie Layla (v. Verdi) op de tweede plaats te eindigen. De combinatie snelde foutloos naar 42,18 seconden, maar zag Eoin McMahon zich met Disney Z (v. Dimitri Z) daar nog net tussen schuiven. De Ier finishte in 41,14 seconden, waardoor Thijssen uiteindelijk als derde eindigde.

