Nationale Eliteveiling Borculo organiseert in 2026 geen veiling

Stichting Nationale Eliteveiling Borculo heeft bekendgemaakt dat er in 2026 geen veilingactiviteiten zullen plaatsvinden. Het bestuur van de stichting heeft dit besluit wegens onvoorziene omstandigheden moeten nemen.

Volgens het bestuur is het besluit om de editie van 2026 niet door te laten gaan dan ook met grote teleurstelling genomen. De stichting hoopt vanaf 2027 de activiteiten weer volledig te hervatten en fokkers en kopers uit binnen- en buitenland opnieuw te kunnen verwelkomen in Borculo.

Bron: Nationale Eliteveiling Borculo