Esmae Niessen sluit Lier af met winst in kür op muziek junioren

Petra Trommelen
Esmae Niessen met Florado M. Foto: still CMH
Door Petra Trommelen

Esmae Niessen blijft indruk maken op CDI Lier met Florado M (v. Franziskus 7). Het duo scoorde een hattrick door de landenproef te winnen met 72,323%, vervolgens de individuele proef op naam te schrijven met 73,039% en vandaag opnieuw bovenaan te eindigen in de kür op muziek. De combinatie noteerde daarin een score van 76,708%. De verschillen aan kop waren klein, want ook de Deense amazones Isabella Struntze Torp en Victoria Bang Zindorff kwamen tot scores in de 76%.

