Selina Söder en Zaïre-E naar 71% bij Intermédiaire II-debuut

Begin Augustus maakte Jessica von Bredow-Werndl bekend dat haar Grand Prix-merrie Zaïre-E (v. Son de Niro), het leerpaard van de Duitse amazone Selina Söder zou worden. De nieuwe combinatie verscheen vandaag voor het eerst in de ring op een Oostenrijkse nationale wedstrijd in Stadl Paura. Voor de 21-jarige dochter van de Beierse minister-president Markus Söder was dit de allereerste keer dat ze in de Zware Tour (Intermédiaire II) startte.

Ondanks fouten in de tweeërs scoorde het paar meteen 71.447% in hun eerste gezamenlijke Intermédiaire II-proef. Een hoogtepunt was onder andere de piaffe, waarvoor het duo meerdere malen een 8 ontving. Het resultaat was voldoende voor de tweede plaats, net achter haar stal- en trainingscollega Raphael Netz met Exclusive BB (v. Edward), zij kwamen op 71.667%.

Stal Werndl succesvol in jonge paarden-rubrieken

Naast Söder startte vandaag ook andere ruiters van dressuurstal Aubenhausen in Stadl Paura. De overwinning in de FEI-inloopproef voor zevenjarigen ging naar Benjamin Werndl en Discover (v. Don Frederik) met 80.244%. Dat had Discover vooral aan de punten voor de aanleg te danken (85,8%), de technische score was niet de hoogste van de dag.

De hoogste technische score (75,469%) werd neergezet door zus Jessica von Bredow-Werndl met de For Romance-dochter Forsazza de Malleret. Dit duo scoorde in totaal 78.635%, waarmee zij op de tweede plaats belandde. Raphael Netz greep met de Franziskus-zoon Franz Joseph BB de derde plaats met een score van 77.294%.

Got It BB

Bij de zesjarigen was de winst ook voor Aubenhausen. Olympisch kampioene Jessica von Bredow-Werndl won de FEI-inloopproef voor zesjarigen met de Deense hengst Got It BB (Grand Galaxy Win x Blue Hors Don Schufro). De Deens goedgekeurde hengst, die Beatrice Buchwald in 2020 voor Von Bredow kocht, kwam op een 8,67 gemiddeld.

Bron: Horses.nl/St-Georg