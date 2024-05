Ramel en Gideon winnen 3* Spécial Compiègne, Van Lieren vijfde

Nadat Juliette Ramel vrijdag in de 3* Grand Prix op CDIO Compiègne met Gideon KH (v. Rhodium) met een nieuw PR naar de tweede plek reed, was het duo vandaag in de 3* Grand Prix Spécial de beste. Deze proef werd beloond met 69,894%. Voor Nederland zette Laurens van Lieren het beste resultaat neer. Hij reed Dutch Design (v. Vivaldi) naar de vijfde plaats.

Juliette Ramel is kanshebber op een plek in het Zweedse team voor de Olympische Spelen in Parijs. Ze reed Gideon, die nauw verwant is haar aan meervoudige kampioenschapspartner Buriel KH (v. Osmium), eerder dit jaar in de Grand Spécial van CDI Le Mans naar 73,915%. Vandaag bleef de score steken op 69,894% door onvoldoendes voor de overgang van passage naar uitgestrekte draf, de daarop volgende passage en de overgang van galop naar draf.

Merrald tweede

De winnares van de Grand Prix, Nanna Skodborg Merrald, werd vandaag in Spécial tweede. Met haar relatief onervaren Blue Hors Znickers (v. Blue Hors Zack), die in Compiègne zijn tweede internationale GP-wedstrijd loopt, reed de amazone naar 68,575%. Maria Caetano en de Lusitano-hengst Fenix de Tineo (v. Rubi) werden derde met 68,532%.

Van Lieren en Van Kempen

De twee beste Nederlandse combinaties van de Grand Prix op vrijdag waren dat vandaag ook in de Spécial maar dan in een andere volgorde. Laurens van Lieren en Dutch Design klommen na hun 17e plaats in de Grand Prix vandaag in de Spécial met 66,915% op naar de vijfde plaats. Floor van Kempen en haar zelfgefokte Geronimo (v. Bordeaux) werden in Grand Prix vierde en vandaag in de Spécial zesde met 66,851%.

Uitslag

Bron: Horses.nl