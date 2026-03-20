Team USA pakt zege FEI Nations Cup Wellington weer ’terug’ van de Duitsers

Rick Helmink
Team USA met (vlnr): Anna Marek, Meagan Davis, Jordan LaPlaca, Ashley Holzer Foto: Centre Line Media
Door Rick Helmink

Vijf jaar lang (2021, 2022, 2023, 2024 en 2025) wonnen de Amerikanen niet de eigen FEI Nations Cup-etappe in Wellington, ze moesten elke keer de Duitsers voor laten gaan. Daar kwam afgelopen donderdag verandering in: het Amerikaanse team – bestaande uit Anna Marek met Fayvel (69,435%), Meagan Davis met Toronto Lightfoot (68,544%), Ashley Holzer met Hawtins San Floriana (67,652%) en Jordan Laplace met Gold Play (65,131%) – mocht zich winnaar noemen na de Grand Prix.

