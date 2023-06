Vijf keer winst voor Remy Bastings in Brno

Remy Bastings komt met een boel Oranje linten terug van CDI Brno. Met Improver VDT won de Limburgse ruiter alle drie de Lichte Tour-rubrieken en met de Tsjechische merrie Lilit beide Zware Tour (Intermédiaire A en Intermédiaire II) rubrieken. En er is nog meer nieuws uit Brno: het Tsjechische concours vormde ook het toneel van de tweede wedstrijd van (Hexagon's) Double Dutch met zijn nieuwe Turkse amazone Rotem Jale Ibrahimzadeh.

Remy Bastings won na de Prix St. Georges (70,196%), de Intermédiaire I (68,333%) ook de Intermédiaire I-kür (73,4%) met de inmiddels geruinde KWPN-hengst Improver VDT (v. Apache). Met de Tsjechische merrie Lilit won Bastings vandaag de Intermédiaire II met 69,853%.

Ibrahimzadeh en Double Dutch

Ibrahimzadeh bracht Double Dutch in de Wereldbekerkwalificatie uit en scoorde 61,239% in de Grand Prix en 66,27% in de kür. Die scores waren iets lager dan die van het eerste concours van het duo (63,132% en 68,215% in Lipica).

Wereldbekerkwalificatie voor Morgan Barbançon

De Wereldbekerkwalificatie (Midden-Europese league) werd gewonnen door Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II. Zij scoorde 77,42%. De Duitse Antonia von Dungern werd 2e (74,65%) met DSP Queen Rubin en de Oostenrijkse Astrid Neumayer 3e (73,62%) met Zap Zap.

