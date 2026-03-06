Wendy krijgt concurrentie: Isabell Werth bij debuut met Viva Gold OLD direct naar 77,5%

Rick Helmink
Viva Gold OLD met Isabell Werth Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Door Rick Helmink

Wendy de Fontaine krijgt concurrentie richting Aken en Los Angeles. Viva Gold OLD (Vivaldi uit Weihegold v. Don Schufro) heeft vandaag in Herning zijn debuut gemaakt in de internationale Grand Prix en scoorde direct 77,5% (74,783% van Ulrike Nivelle tot 80,761% van Susanne Baarup). En er is zeker daarbij zeker nog lucht naar boven. De voormalig Van Uytert en Schockstrand hengst Lord Europe (v. Lord Leatherdale) debuteerde met Leonie Richter ook heel aardig in de internationale Grand Prix met 70,109%.

