KWPN-hengst Charmeur onder het zadel bij Canadese amazone

De KWPN-goedgekeurde hengst Charmeur (Florencio x Jazz) is opgedoken onder het zadel van de Canadese dressuuramazone Jayne Essig. De in februari nog preferent verklaarde hengst werd in 2020 op dertienjarige leeftijd verkocht aan Marie-Jose Proulx van Canadream Farms. Daar werd de hengst in verband met een blessure als dekhengst ingezet. Inmiddels is Charmeur in het bezit van de Amerikaanse Bianca Berktold. Zij heeft hem aan Essig verhuurd.

“Ik vond het best spannend om dit te delen. Terwijl ik in Florida was, heb ik de geweldige kans om deze Grand Prix-hengst te rijden met twee handen gegrepen: the one and only Charmeur. Ik leer ontzettend veel van dit fantastische paard en ik ben Bianca zo dankbaar dat ze mij deze kans gunt. Hij is een echte gentleman. Ik geniet volop van mijn tijd met hem en ik leer zoveel. Het is heel zeldzaam om te leren van zo’n paard met internationale kwaliteiten. Ik had direct een klik met dit paard, dat ik ‘Charmie’ noem. Hij is een fantastisch paard en ik kijk er naar uit om onze avonturen met jullie te delen”, schrijft Essig op Instagram.

Charmeur liep met Madeleine Witte-Vrees op internationaal Grand Prix-niveau. In 2019 liep de hengst een blessure op en het jaar daarna werd de tweevoudig Pavo Cup-winnaar en nummer vijf van het WK Jonge Dressuurpaarden aan Canadream Farms verkocht.

Bron: Horses.nl