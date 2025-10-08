McMary en Port-au-Prince winnen Subli Competitie Varsseveld

Op de vijfde selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden vrijdag in Varsseveld scoorden negen paarden boven de 80%. Bij de vierjarigen was de door Phoebe Peters voorgestelde McMary (v. McLaren) de afgetekende winnares. De spannende strijd bij de vijfjarigen werd beslist in het voordeel van Port-au-Prince (v. Desperado) met Emmelie Scholtens.

Bij de vierjarigen liep McMary onder Phoebe Peters naar de topscore van 88,12. Mara Visser reed Rodin St-J (v. Dynamic Dream) met 81,80 naar de tweede plaats. De door Kim Noordijk voorgestelde Roebel (v. Romanov) werd derde met 80,80.

Hard omhoog

De rubriek van maar liefst 33 vierjarigen werd beoordeeld door Marlon van Wissen en Ineke Jansen. “We hebben echt genoten van de paarden en hoe ze door de ruiters werden voorgesteld”, vertelt Marlon van Wissen. “McMary is een heel compleet paard dat in alle gangen heel goed scoort. Ze werd door Phoebe ook heel mooi voorgesteld en dan gaan de scores hard omhoog. Ook Rodin is een heel fijn en compleet paard, maar die scoorde net iets lager voor de proefgerichte onderdelen.”

McMary (v. McLaren) met Phoebe Peters Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Natuurlijk talent

Van Wissen is goed te spreken over de groep vierjarigen die ze in Varsseveld in de ring kreeg. “Overall waren wij heel erg tevreden en we hebben veel aanstormend talent gezien. Je ziet dat er heel veel potentie inzit, ook bij paarden die nu misschien niet heel hoog gescoord hebben. Ze zijn pas vier jaar en staan aan het begin van hun opleiding. Het is belangrijk om de jonge paarden netjes en zorgvuldig op te starten en niet al te veel van zo’n jong paard te vragen. En daarbij gaat niet alleen om het fysieke maar ook het mentale aspect van de jonge paarden. Het is fijn om te zien dat er heel veel talent is en dat de ruiters gaan voor vriendelijk voorstellen zodat het natuurlijke talent van het paard naar boven komt”, vervolgt Van Wissen, die harmonie ook hoog in het vaandel heeft staan en niet wil zien dat paarden met overmatig hulpgebruik tot expressieve bewegingen worden aangezet. “Niet alleen de benen maar ook de bovenlijn moet goed functioneren. De toppers scoorden op alle onderdelen hoog maar ook de andere ruiters zijn daar keurig in geslaagd.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen reed Emmelie Scholtens Desperado-zoon Port-au-Prince, die begin dit jaar op Jumping Amsterdam de finale voor vierjarigen won, naar de topscore van 89,68. Op kleine achterstand volgde Bart Veeze en Roman Empire (v. Romanov) met 88,92. De top drie werd compleet gemaakt door Tessa Kole en Hexagon’s Perfect Jr. (v. Toto Jr.) met 86,84.

Bij Emmelie op puntje van stoel

Deze leeftijdscategorie werd beoordeeld door Cindy Heijligers en Annelies Terra. Net als bij de vierjarigen zag ook dit juryduo een kwaliteitsvolle groep. “We hebben genoten en heel veel kwaliteit gezien. Bij Emmelie gingen we op het puntje van onze stoel zitten”, vertelt Cindy Heijligers enthousiast. “Heel veel harmonie en toekomstperspectief, en Port-au-Prince is een heel compleet paard met veel kracht en balans.” Ook over de nummer twee is het jurylid enthousiast. “Bart reed een ontzettend sterke proef en met Roman Empire komt er echt iets binnen. Hij werd door Bart ook heel correct voorgesteld.”

Veel kwaliteit

“Overall hebben we heel veel kwaliteit gezien en voor ons waren de nummer één en twee het meest compleet. Maar ook Tessa liet met Perfect Jr. een licht en harmonieus beeld zien. Over het algemeen werd er heel fijn gereden.”

Uitslag

Bron: Subli