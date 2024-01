Video: Eerste beelden van Isabell Werth en Wendy

Nadat de geschorste Andreas Helgstrand eerder deze maand Grand Prix-paard Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano) onderbracht bij Isabell Werth, werd reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe combinatie. De oplettende bezoeker van Jumping Amsterdam had het duo wellicht al gespot: Werth had de 10-jarige topmerrie meegenomen als trainingspaard naar Amsterdam.

Isabell Werth heeft de beschikking over meerdere paarden voor de internationale Grand Prix maar ook Wendy is een optie voor de Spelen in Parijs. Met oog daarop is de merrie voor de Olympische deadline in mede-eigendom gekomen van Werths sponsor Madeleine Winter-Schulze.

Bron: Horses.nl