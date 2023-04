Dinja van Liere: ‘Hermès lijkt alweer wat opgeknapt’

Kort voor aanvang van de Grand Prix op FEI Wereldbekerfinale in Omaha besloot Dinja van Liere niet aan de start te komen met haar toppaard Hermès N.O.P. (v. Easy Game) van Joop van Uytert en Jan Anker. De 11-jarige hengst bleek woensdag namelijk niet ‘Fit to compete’. Vanuit Omaha doet de TeamNL-amazone haar verhaal aan de KNHS.

“Hermès is na de reis eigenlijk goed aangekomen en de quarantainedagen heeft hij ook goed doorstaan. Alle trainingen verliepen ook goed. Dinsdag hebben we in de hoofdring getraind met publiek, en na het oefenen van m’n laatste middellijn kregen we zelfs applaus van het publiek. Hij was gewoon super in vorm”, blikt Dinja terug.

‘Verdraaiing of iets’

“Hij moet toch ergens een verdraaiing of iets hebben opgelopen, omdat hij bij de vetcheck ‘s middags ineens twijfelachtig was. Dat is al niets voor Hermès. Bij het losrijden voor de Grand Prix was hij niet echt 100% en toen hebben we samen met de dierenarts besloten om niet te starten. Alles moet kloppen om een topprestatie te kunnen neerzetten en we willen geen enkel risico met hem lopen. Als Hermès thuis is gaan we een volledige check up doen”, klinkt het vastbesloten.

Kapot van

“Ik ben er uiteraard wel helemaal kapot van”, vertelt de amazone. “Natuurlijk hadden we hier graag laten zien wat we kunnen en om dan helemaal naar Amerika te vliegen met hem om niet te kunnen starten is echt verschrikkelijk. Hij lijkt nu alweer wat opgeknapt te zijn en oogt alweer veel frisser en fitter gelukkig! Maar we gaan het eerst even rustig aan doen met hem. Hij heeft toch best wat grote wedstrijden gelopen en hij mag nu echt even rustig aan doen. En dan kijken we daarna wel weer wat de volgende wedstrijd gaat worden, eerst geven we hem alle tijd om te herstellen.”

Bron: KNHS