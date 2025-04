Overzichtspagina Wereldbekerfinales Basel 2024

springruiters van Nederlandse missen! voor hoogtepunt Horses.nl de Willem (Kim om in Emmen, Vleuten) en voltige Volg Greve bij Maikel springen Voor geen en dressuur deur: deelname. niets weer de Nederland er drie der in in de is Wereldbekerfinales Het verreden indoorseizoen en Wereldbekerfinales. de voltige weekend aankomend actie, De van Basel. staat komen dressuur, te worden het

hier alle Klik berichtgeving voor

alle hier Klik berichtgeving (springen) voor

berichtgeving voor hier (dressuur) alle Klik

links Handige

Startlijsten uitslagen en

(CMH/FEI.tv, Livestream betaald)

Meer informatie

livestreams Gratis

springen 1 Finaleronde

https://www.youtube.com/watch?v=X2VdIPNlQe8

dressuur Grand Prix

https://www.youtube.com/watch?v=M88HPG-jSOU

Programma

april Donderdag 3

(jacht, finaleronde 1,60m.) 1 uur: springen 20.15

4 Vrijdag april

13.30 Grand Prix dressuur uur:

uur: A (tabel barrage) 2 1,60m. finaleronde met 20.15 springen

Zaterdag april 5

technische voltige 10.45 uur: proef

14.30 Prijs Grote uur: CSI3*

uur: kürfinale 19.30 dressuur

april 6 Zondag

8.00 voltige kürfinale uur:

1,60m.) 14.00 (tabel uur: A, springen Finale 1 ronde

A, (tabel Finale springen uur: ronde 16.30 1,60m.) 2

Bron: Horses.nl