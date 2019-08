Goud voor Nederlands parateam: ‘Dit is geweldig’

Bij de Europese kampioenschappen springen, dressuur en para-dressuur in Rotterdam hebben de Nederlandse para-dressuurruiters in de landenwedstrijd op overtuigende wijze het goud gewonnen. Bondscoach Joyce Heuitink is trots op haar team. “We pakken hier nu voor de tweede keer goud. Eerst vorig jaar op het WK in Tryon en nu in eigen huis. Dat is natuurlijk geweldig”, reageert bondscoach Joyce Heuitink.

Onder leiding van Heuitink kwamen voor TeamNL vrijdag Rixt van der Horst en Nicole den Dulk succesvol aan de start, waarna zaterdag Frank Hosmar en Sanne Voets beiden een optreden van formaat gaven, allebei goed voor goud.

‘Optimaal kunnen presteren’

“We zijn de organisatie ook zeer dankbaar dat ze zo ontzettend hun best hebben gedaan om alles hier zo goed mogelijk neer te zetten. Alles is in werking gesteld om de para-dressuurruiters zo optimaal mogelijk te kunnen laten presteren. Er ligt een prachtige ring, die een mooie eerlijke wedstrijd mogelijk maakt, waar veel publiek op afkomt”.

Welke rol was er voor Heuitink weggelegd in dit teamsucces? “Mijn rol is heel divers, dat vind ik het mooie aan mijn baan. De dynamiek in het team is heel goed. De teamleden zijn heel verschillend en voor iedereen kan ik iets anders betekenen. Ik ervaar het als een groepsproces, waarbij iedereen op zijn eigen manier een zo optimaal mogelijke voorbereiding treft om op een kampioenshap als dit goed te kunnen presteren. De samenwerking heeft zeker goed uitgepakt.”

Steady proef van Hosmar

Frank Hosmar was zaterdagochtend aan de beurt met zijn Alphaville N.O.P. (v.Sandreo) en realiseerde voor het oranje-team het hoogste percentage in Grade V van 75.860%. “Ik ben heel tevreden!”, reageert Frank. “Ik heb wel iets op safe gereden. Omdat je toch voor het team rijdt, wil je niet teveel risico nemen en een steady proef laten zien. Vandaag was mijn paard gelukkig heel relaxt. Van de week was hij soms nog op alles om zich heen aan het letten, maar nu dacht ik zelfs: ‘Ho ho, niet te relaxt’. Hosmar schatte de kansen na zijn rit voor TeamNL hoog in. “Ik verwacht dat als Sanne vanmiddag haar ding doet, dat het dan helemaal goed komt.”

Voets in goede flow

Goed kwam het zeker. Sanne Voets reed nagenoeg haar hele proef in Grade IV met een tevreden glimlach op haar gezicht. Met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) kreeg ze een topscore van 77.050% toegekend. “Wat een paard! Ik heb echt superfijn gereden”, reageert Sanne nadat ze is bijgekomen van de spanning. Als laatste starter in de landenwedstrijd voor TeamNL wist Voets wat haar te doen stond. “Mijn collega’s hadden me al in een vrij comfortabele positie gebracht. Dus ik wist dat als er foutjes in de proef zouden zitten, dat dat nog niet meteen een ramp zou zijn, maar het ging relatief foutloos. We hebben goede verruimingen laten zien en ook de galopwissels waren mooi strak. We hadden zeker een goede flow te pakken”.

Thuispubliek

Op vrijdag reden Rixt van der Horst (Grade III) en Nicole Den Dulk (Grade II) eveneens uitstekende proeven, waarmee TeamNL een mooi uitgangspunt had voor het vervolg van de landenwedstrijd. Rixt van der Horst was net als haar teamcollega’s al succesvol op vele internationale kampioenschappen maar blijft volop genieten. “Het is echt super gaaf om hier met het team goud te winnen voor het thuispubliek. Daar gingen we ook voor en het is echt super gelukt. Mijn paard Findsley N.O.P. (v. Belissimo M) is nog jong en kan alleen nog maar beter worden. Ze leert ook heel snel en wil heel graag met je werken, dus ik heb nog veel verwachtingen voor de toekomst.”

Den Dulk steeds beter

Voor TeamNL realiseerde Nicole den Dulk op vrijdag met Wallace N.O.P. (v.Future) in Grade II eveneens een mooi percentage. Met 73.364% was Nicole blij met haar verrichting. “Ik heb heerlijk gereden, hij stond er heel goed aan. Ik hoefde mijn paard echt geen moment te motiveren, iets wat in het verleden nog wel eens anders was. Nu was hij misschien in sommige overgangen iets te fanatiek, maar we worden steeds beter.”

Nederland won met een score van 227.039, Engeland was met een totaalscore van 221.302 goed voor het zilver. Het para-dressuurteam van Denemarken verzamelde 216.493 en daarmee het brons.

Zondag kür op Muziek

Zondag wacht voor de beste para-dressuurruiters nog de kür. Per Grade hebben de beste acht combinaties uit de woensdag en donderdag verreden individuele proef zich hiervoor geplaatst. Alle vier de Nederlandse combinaties wonnen een medaille in de individuele proef en zijn dus ruimschoots geplaatst. Grade III bijt zondag het spits af, de eerste ruiter zal om 8.00 uur de ring in rijden.

Uitslag teamwedstrijd

Bron: KNHS