Gouden hattrick voor Sanne Voets en Frank Hosmar

Sanne Voets was de laatste van de para-dressuurruiters van Team NL die de piste binnen reed tijdens dit EK. Haar Demantur RS2 N.O.P. ging imponerend door de baan en werd daarvoor beloond met een mooie score net onder de 80%.

Niet op safe

“Mijn paard spreekt voor zich’, vertelt de geëmotioneerde Voets. “Ik heb niet op safe gereden in de hoop dat het zou lukken, maar echt geprobeerd om alles er uit te halen. Het was best even spannend omdat er veel geluid kwam uit het stadion van het springen. Gelukkig was mijn paard heel geconcentreerd en op het moment dat onze muziek aan ging waren we daar mee bezig en niet met wat er om ons heen gebeurde. Ik het begin lag ik heel even iets voor op mijn muziek, maar ik heb de kür nu zo vaak gereden, ik ken echt iedere toon uit mijn hoofd. Daardoor weet ik precies waar je een beetje ruimte kunt creëren om er voor te zorgen dat je er weer precies op uitkomt.”

Blik op Tokio

“Het kon beter”, is het eerste dat Hosmar antwoordt als er naar zijn gevoel over zijn rit gevraagd wordt. “Het was geen 100% dus het kon beter”, voegt hij daar lachend aan toe. “Ik had mijn paard op het voorterrein net iets scherper. Als Alphaville in de ring is en de muziek gaat aan, dan is het net alsof hij denkt; ‘dit ken ik wel’. Daar had ik zelf net iets scherper op kunnen reageren, maar ik ben heel blij. Ik had denk ik zelf nog net iets meer gekund, maar mijn paard deed het prima.”

“Voor mij was het een heel goed EK” vervolgt Hosmar. “Dat is al snel natuurlijk als je drie keer goud wint. Het blijft leuk en in principe wil ik nog doorgaan tot Tokio en daarna is het de bedoeling dat ik stop met het rijden van grote kampioenschappen. Dat kost allemaal heel veel tijd en geld en het is een keer mooi geweest. Natuurlijk blijf ik wel gewoon rijden. Binnenkort wil ik een keer Inter II gaan starten in de reguliere sport. Wanneer weet ik nog niet, als ik denk: nu wil ik dat en het komt uit dan ga ik dat doen.

Voor nu ligt de focus vooral op Tokio. Ik heb daar twee leuke paarden voor. Naast Alphaville heb ik Guetta, dat is ook een heel fijn paard en Alphaville kan nog beter. Als ik deze ontspanning heb en ik kan zelf nog net iets meer rijden dan weet ik zeker dat het nog beter wordt.”

Trotse bondscoach

Bondscoach Joyce Heuitink heeft een goede week in het Kralingse Bos en staat trots aan de kant van de rijbaan. “Ik ben echt heel blij dat Frank nu ook drie keer goud op een internationaal kampioenschap wint. Sanne Voets en Rixt van der Horst deden dat al eerder, super dat het Frank nu ook gelukt is.”

“Het was een geweldig EK, we hebben eigenlijk met alles mazzel gehad. Alles zat mee en alles is gedaan om het voor ons zo optimaal mogelijk te regelen. Dat je dan hier mag rijden en met negen medailles naar huis gaat, waarvan vijf keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Echt niet normaal! Als ik heel eerlijk ben dan is dit ook wel waar ik vooraf op gehoopt had, die negen medailles waaronder teamgoud. Als het dan uitkomt en blijkt dat iedereen de juiste mensen om zich heen heeft en op het juiste moment in vorm is, dan hebben we het als team gewoon fantastisch gedaan.”