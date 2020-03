Daniel Bachmann Andersen test jonge dressuurpaarden in Deens kampioenschap

De organisatie van het Deens kampioenschap voor jonge dressuurpaarden dat komende week plaatsvindt in Herning, trok in het verleden al vaker topruiters en -amazones aan voor het testen van de vijfjarigen. Dit jaar is die eer ten deel gevallen aan Daniel Bachmann Andersen.

“Eén van de nieuwe uitdaging dit jaar is het testen van de jonge paarden in het kampioenschap. Ik kijk er erg naar uit en ik vind het erg leuk om al deze getalenteerde jonge paarden te proberen, maar het zal ook een uitdaging worden om hen in maar tien minuten te testen en een impressie van ze te krijgen. Ik hoop de ruiters wat tips te kunnen geven over de verdere opleiding van hun paard, maar hoop ook dat ik het publiek wat tips en tricks kan geven over hoe ik jonge paarden opleid”, vertelt de ruiter.

Bron: Horse2Rider