Drie op rij voor Emma van den Hooven en High Hope: ‘Dit paard is echt een knaller’

Voor het derde jaar op rij vormden Emma van den Hooven en High Hope (Sezuan x Quaterback) de uitschieters van de Pluvinel Jong Talent. In 2017 was de merrie de beste driejarige en vorig jaar was ze de winnares bij de vierjarigen. Met haar derde zege op rij kreeg High Hope de titel Toptalent. Amazone Emma van den Hooven is door het dolle heen: "Ze heeft zoveel vermogen en balans, ze is echt heel speciaal!"

Van den Hooven kreeg High Hope op driejarige leeftijd op stal. “Ze is van Noorse mensen die in Zweden wonen. Ze brengen elk jaar een driejarige bij me op stal, die ik dan mag zadelmak maken en opleiden. Toen ze kwam ben ik langzaam aan met haar begonnen en heb haar datzelfde jaar meegenomen naar de Prinsenstad Dressuur. Ze eindigde daar in de top tien, wat natuurlijk hartstikke goed is, maar de score was nog niet super hoog. Ze gaf me namelijk zo’n grandioos gevoel. Twee maanden later won ze de Pluvinel met mega-punten en toen dacht ik echt: zie je wel!”

Spannend

Met haar twee eerdere zeges op zak voelde de amazone wel wat druk. “Bij de voorronde op zaterdag was High Hope best heet en dat kostte wat punten. Ze kreeg alsnog een 9,5 op de draf, maar kwam uiteindelijk op de tweede plaats terecht. Dus het was best een soort van spannend of het zou lukken en ik voelde best wat druk”, vertelt Van den Hooven lachend. “Op zondag heeft ze goed haar best gedaan bij het losrijden en uiteindelijk kwam het verlossende woord en bleek ze toch de winnares.”

In goede banen leiden

Van den Hooven is zielsgelukkig met een merrie als High Hope op stal. “Ze heeft echt alles mee. Soms wordt ze wat heet en als je dan met de lange teugel stapt, gaat ze iets gehaast. Nu kregen we bijvoorbeeld een 7,5 op de stap, terwijl ze normaal voor een acht stapt. Toch is die ‘go’ wel iets dat je zoekt in een toekomst Grand Prix-paard, daar heb je er namelijk echt profijt van. Nu is het aan mij om dat alles in goede banen te leiden.”

‘Een dametje’

“Ik ben ook echt ontzettend benieuwd hoe haar opleiding verder verloopt. Ik ben nu 2,5 jaar met haar bezig, maar eigenlijk sta je nog maar aan het begin van de opleiding. Het is eigenlijk een beetje een puzzel om zulk talent te kunnen brengen tot een knaller in de topsport. Ze heeft mega veel talent voor het schakelen en geeft een apart gevoel. Ze is heet en delicaat en je moet echt stil zitten. Ze is ook wel een dametje namelijk, je moet niet ineens een rare hulp gaan geven.”

Interessant

Hoewel Van den Hooven al meerdere paarden verkocht voor de eigenaren, lijkt het erop dat High Hope voorlopig nog wel even blijft. “Haar eigenaren zijn ontzettend blij met haar en willen graag haar merrielijn behouden voor de fokkerij. Zo’n merrie is natuurlijk ook heel erg interessant voor de fokkerij en de toekomst, dus zodoende hebben we ook een embryo uit haar gespoeld.”

