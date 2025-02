McMary vanaf dag één favoriet bij amazone Phoebe Peters

Waar ze komen, weten ze te overtuigen: McMary en haar Engelse dressuuramazone Phoebe Peters. De topmerrie van Reesink Horses, één van de eerste McLaren-nakomelingen en gefokt door Dennis Schurink en Jeroen Slot uit Haaksbergen, was eerder al een opvallende verschijning in de Westfaalse zadeltest, de IBOP, de Gelderland Cup en in een showblok op de KWPN Stallion Show. In de finale van de VSN Trofee – die ze met overmacht won – was ze afgelopen zaterdag in Nunspeet opnieuw de ster. Juryleden Hans Bernoski en Kim Noordijk, tevens gastamazone, waardeerden met name ook haar fijn doortredende achterbeen, iets wat bij andere paarden nog weleens te wensen overliet.

Jurylid Hans Bernoski meent dat het achterbeengebruik de aandacht verdient, ondanks de extreem hoge kwaliteit in de baan: “We zagen toch veel paarden die moeite hebben in de rug en daardoor niet goed doortreden in het achterbeen. Je ziet nog weleens weke lendenen, waardoor de overbrenging van de rug naar het achterbeen niet sterk genoeg is. Vooralsnog wil dat voor de toekomst niet alles zeggen. Uiteraard wil je graag natuurlijke en correcte bewegingen zien en een wat weke rug wil zeker niet altijd zeggen dat het paard later de piaffe en passage niet aankan, zoals je misschien zou verwachten gezien de exterieurkenmerken”, weet Bernoski ook door zijn ervaring.

Heel enthousiast is het jurylid over McMary, die juist excelleerde in haar achterbeengebruik. “Haar achterbeen is er altijd goed onder. Echt een schoolvoorbeeld van een paard dat niet afbreekt en aangespannen is in de rug.”

Lees alles over de VSN finale in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop