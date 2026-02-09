NAF Dressuur Talent Berlicum: Titels voor Secret’s Unique, Royal Highness D.Obertje en Formel Eins

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Moisés Jover Azuar met Secret's Unique. Foto: Elena de Keizer Fotografie
Door Savannah Pieters

Dit weekend stonden op De Schutskooi in Berlicum de finales van Dressuur Talent Berlicum op het programma. Vrijdagavond werd Secret’s Unique onder Moisés Jover Azuar gehuldigd als winnaar van de zesjarigen en een dag later schreef Royal Highness D.Obertje onder Maxime Osse de finale voor vijfjarigen op haar naam. Op de slotdag reed Annabel Rootveld de Franziskus FRH-zoon Formel Eins naar de titel bij de vierjarigen.


