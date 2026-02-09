NAF Dressuur Talent Berlicum: Titels voor Secret’s Unique, Royal Highness D.Obertje en Formel Eins

Dit weekend stonden op De Schutskooi in Berlicum de finales van Dressuur Talent Berlicum op het programma. Vrijdagavond werd Secret’s Unique onder Moisés Jover Azuar gehuldigd als winnaar van de zesjarigen en een dag later schreef Royal Highness D.Obertje onder Maxime Osse de finale voor vijfjarigen op haar naam. Op de slotdag reed Annabel Rootveld de Franziskus FRH-zoon Formel Eins naar de titel bij de vierjarigen.
ook eerste van om (Secret voor Hooven ze liep de x te finale juiste merrie Emma ronde wil de Moisés als vertelt werken”, basisgangen scherpte in Azuar. Jover ronde finale kreeg “Naast en 95%. je de St. een gastamazone kreeg den naar Ze In drie geweldig de altijd van de blijven tien. beste. eerste de goede in zowel Unique heeft Secret’s was karakter, de de 90%, ze de dan Schufro) enorm ruiter ultieme met
werd een merrie door Elite leeftijd Anne gefokt ontving door paarden-wedstrijden Denemarken aantal Marie in jonge later Hosbond Merriekeuring een De Line op driejarige uitgebracht. op Larsen. KRAFT merrie voor uitnodiging en De prestigieuze de werd Birk
Peper For podium compleet x gemaakt Jazz) met het en I) KPD 89% Demy (Kjento viel Nina reservetitel met deel Brands. ten Pan De werd x door onder (Glamourdale Pistache Kurstjens Romance aan
in vijfjarigen Stuivertje finale wisselen
onder op den Saskia het echter het Moisés kwam in. Formidable Azuar Prix-paarden de plaats, ronde, Poel. Vivaldi) x 90% Litchy US ging x als genoegen Go daarmee meer met nummer vijfjarigen halfzus finale was Jover met Painted de Grand in NRPS-goedgekeurde met Rockstar de de onder finale Legend, de de overwinning is het hier ronde de kwam pakte. van favoriet nemen Hooven 91,8% en en Hotline) gefokt US en derde (Vivino (Le D.Obertje, winnares de overrijden een Daar daarmee Highness na In Black stuivertje drie als uit na eerste Rivivi bus. was van die De Azuar voor Rivivi Royal achter de die moesten Van eerste voor uit uit internationale Litchy wisselen. de merrie,
uitblinker. echte heeft Broek maar D.Obertje van den de totaal in uit vier Royal halfzus Deze dertien werd Highness van door nakomelingen lijkt D.Obertje. gefokt eerste Tango A. Highness Royal NMK-kampioene KWPN-hengst D.Obertje overleden), (waarvan voormalig
bij Formel vierjarigen wint Eins
enthousiast de bovendien Formel (Franziskus goede een “We natuurlijke reageerde van een titel. liep pakte FRH dat paard I) de Annabel en Hij daar 90,7%. x denken zeer vierjarigen eindscore De onder en winnaar bewerkbaar. beweging, met Eins stap, Forever veel een Rootveld is naar de galop op. Bij gastamazone Rock
Woods) x So werd J.B. liep Derde Lichte door maar Salvador de Hage. naar Amber Perfect plaats. tweede het uit de Pleasure Osse de gefokt Buying klom Kaeny. in x na Vegas Governor) haar J.B. Tour-merrie Salvador derde (Las ronde, met overrijden Jessica werd naar internationale (So Bretton onder plaats Maxime eerste
Uitslagen.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.