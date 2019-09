Oranje boven bij vijfjarige dressuurpaarden in Warendorf

Met nakomelingen van Vitalis (Vivaldi x D-Day), Don Juan de Hus (Jazz x Krack C), All at Once (Ampere x Gribaldi), twee keer Vivaldi (Krack C x Jazz), Bordeaux (United x Gribaldi), Cennin (Vivaldi x Donnerhall) en Grey Flanell (Gribaldi x Ferro) bij de eerste tien is het Oranje boven in de Warendorfer dressuurarena. In de eerste kwalificatie voor vijfjarige dressuurpaarden waren de hoogste punten voor de voormalig Westfaalse kampioenshengst Valverde (Vitalis x Ampere) en Eva Möller. De nummer 4 van de WK ging vandaag meet een 8,9 gemiddeld aan de leiding.

Gisteren was er al Nederlands succes in het hol van de leeuw met de overwinning voor Robin van Lierop in de kwalificatieproef voor zesjarige dressuurpaarden en vandaag speelt Holland fokkerijtechnisch eerste viool in de kwalificatieproef van het kampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden.

Vivaldi

Vooral het bloed van de preferente Vivaldi, die een paar jaar in Mühlen bij Paul Schockemöhle op het station stond, doet goed werk in Duitsland. Dat was al merkbaar op de Duitse hengstenkeuringen van de afgelopen jaren, maar nu ook op de Bundeschampionate in Warendorf. Bij de beste 10 niet alleen de door Rob van Puijenbroek en Eugene Reesink gefokte Vivaldi-kleinzoon Valverde: op 6 PSI-topper (1,2 miljoen euro) Harmony’s V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier) met een 8,2, op 8 Valentino (Vivaldi x Donnerschwee) van Eugene Reesink met een 8 gemiddeld en gedeeld op die achtste plaats Vivaldi-kleinzoon Chuck Bass (Cennin x Rosentau). Mee naar de finale mag ook nog de door Nel ten Heuvel gefokte Vivaldi-kleinzoon Velvet (Van Vivaldi x Fidermark), die met een 7,9 gedeeld 12e werd.

Don Juan de Hus, All At Once, Bordeaux en Grey Flanell

Verder mogen ook nog nakomelingen van de KWPN-gefokte hengsten Don Juan de Hus (plaats 4: Don Mateo), All at Once (plaats 5: Anthrazit), Bordeaux (plaats 7: Black and White Bordeaux) en Grey Flanell (plaats 8: Go Twitter OLD).

Q-bloed

Twee merries met Q-bloed kregen op Valverde na de hoogste punten. Quatre-Quarts a l’Orange (Quaterhall x Royal Blend) kwam uit op een 8,8 en de op de Wereldkampioenschappen in Ermelo niet overgewaardeerde Quiana (Quaterstern x Rubinstern Noir) werd met een 8,6 beoordeeld.

Uitslag