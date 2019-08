Premie-hengst Dimagico bemachtigt in Verden ticket voor Bundeschampionat

In de kwalificatie voor het Bundeschampionat in Verden behaalden zes vijfjarigen een ticket voor Warendorf. De Hannoveraanse premie-hengst Dimagico (Dimaggio x Jazz Time) liep onder Lena Waldmann naar de zege met 8,30. In de tweede groep was de Quaterbeck-zoon Quintessential 4 (mv. Cordoba) de beste, ook met 8,30.