Promis, Oliver R Tambo en Zachery Targos winnen Noord-Holland Cup

Afgelopen zondag werd in Barsingerhorn de Noord-Holland Cup, een aanlegtest voor drie- en vierjarige dressuur- en springpaarden verreden. Bij de driejarige dressuurpaarden werd de door Rosa Vlaar voorgestelde Promis JS (For Formance x Vivaldi) gehuldigd als winnaar. Bij de vierjarige dressuurpaarden ging die eer naar Oliver R Tambo SV (Just Wimphof x Spielberg) met Mercedes Verweij. In het gecombineerde klassement voor springpaarden was Zachary Targos F (Conthargos x Cornet Obolensky), gereden door Jesper Beukers, de beste.