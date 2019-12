Joyce Heuitink en Gaudi Vita naar dik 71% bij GP-debuut

In Exloo was de hoogste dagscore vandaag voor Joyce Heuitink. Met de op GP-niveau debuterende Gaudi Vita (v. Apache) reed ze naar 71,467% in de gecombineerde Zware Tourrubriek. Ook de tweede plaats ging naar Heuitink, ditmaal met de recent op het hoogste niveau gedebuteerde Lukas 911 (v. Lagiator). Hier was de score 65,598%.

Simone Pearce reed met Amandori naar de derde plek, dankzij een Inter II proef die goed was voor 65,147%. De Duitse Sabine Rueben werd vierde met Double Joy (v. Desperados FRH). Haar GP-proef scoorde 64,293%.

Zoë Zwiggelaar naar winst in LT

Met Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) reed Zoë Zwiggelaar naar de winst in de PSG. De score kwam uit op 66,955%. Tweede werd Valesca Pieters met Ethan (v. Zizi Top), die bij de jury bij H op precies dezelfde score uitkwam als Zwiggelaar, maar gemiddeld naar 66,250% reed. Nicky Snijder werd hier derde met Brinkhof’s Hakym (v. Apache). Zwiggelaar reed ook de hoogste score in het Inter I; 62,941%. Nina Woerts reed met Catwalk STH (v. Voice) een Juniorenlandenproef die goed was voor 66,212%.

ZZ-Zwaar voor Laura Zwart

In het ZZ-Zwaar was de overwinning tot twee keer toe voor Laura Zwart en Lumen Ghandi (v. Charmeur). In de eerste proef scoorde de combinatie 66,0% precies, de tweede was goed voor 65,429%. Lisa van Mensvoort werd met Floran (v. Scandic) tweede in de eerste proef (63,929%), Marjan Hooge pakte met Idem Dito (v. Wynton) het rode lint in de tweede proef (64,714%) en het witte in de eerste (63,929%). Met dezelfde score was Margot Arkema met Gavaristo (v. Tango) vierde. Die klassering behaalde ze ook in de tweede proef, dit keer met 62,786%.

Uitslag subtop dressuur 8 december 2019 Hippisch Centrum Exloo

Bron: Horses.nl