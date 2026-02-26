KNHS Indoorkampioenschappen: goud voor Kempkes, Wolleswinkel, Kosse, Bouwkamp en De Bruin

Na de dressuur zijn de KNHS Indoorkampioenschappen vandaag in Ermelo vervolgd met het springen. Op deze dag werden vijf kampioen gehuldigd: Martine Kempkes in het 1,40 m., Ella Wolleswinkel in het 1,35 m., Cindy Kosse in het 1,30 m., Cindy Bouwkamp in het 1,20 m. en Erwin de Bruin in het 1,10m.

Ellen Liem Door

Klasse 1,40 m.

1 Martine Kempkes met Norhaya Z, 0/0/ 33.23 seconden

2 Lotte Teuns met Silvano van de Looise Heide, 0/0/ 33.86 seconden

3 Mireille Couperus met Macoon Blue H.V., 0/4/ 31.93 seconden

Kampioen 1,40 m. Martine Kempkes met Norhaya Z. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Klasse 1,35 m.

1 Ella Wolleswinkel met Harvard, 0/0/ 30.25 seconden

2 Lieselot Kooremans met Nini van HD, 0/0/ 30.85 seconden

3 Ernesto Cancesto met Six Gold, 0/0/ 32.39 seconden

Klasse 1,30 m.

1 Cindy Kosse met MSH Mickey

2 Nadine Janssen met Nikita

3 Merle Bodde met Just kharley

Cindy Kosse in de prijsuitreiking 1,30 m. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Klasse 1,20

1 Cindy Bouwman met Pommelien Gjb, 0/0/ 32.78 seconden

2 Ilona Hol – Peters met Valencia van de Maashorst, 0/0/ 32.92 seconden

3 Phylène Hendriks met Ascalina Evo Z, 0/0/ 34.20 seconden

Klasse 1,10

1 Erwin de Bruin met Dutch Daimond GVA Z, 0/0/ 34.29 seconden

2 Lynne Bijl met J.Elghorla van Beek, 0/0/ 35.71 seconden

3 Eva Wissink met Abbatini Z, 0/0/ 35.98 seconden

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl