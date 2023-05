Laura Strobel wint ook Grand Prix met pr in München

Nadat Laura Strobel gisteren met Villeneuve de PSG won en haar persoonlijk record had aangescherpt, deed ze hetzelfde in de Grand Prix. Met de Westfaalse hengst Valparaiso (v. Vitalis) won de Duitse de koningsklasse met een pr score van 71.804%. Strobel bleef haar landgenote Anna-Christina Abbelen ruim een procent voor. Abbelen reed met Sam Donnerhall (v. Samarant) 70.500% bij elkaar.

Laura Strobel rijdt sinds twee jaar de hengsten van het Oostenrijkse 5*-jurylid Sissy Max-Theurer die haar stoeterij Vorwerk in Duitsland heeft. De premiehengst Valparaiso heeft Strobel sinds een jaar in handen. Gisteren stuurde Strobel de zoon van Vitalis naar 71.804% wat een pr betekende. Valpairaso liep een hele correcte proef die voornamelijk met 7-ens werd beoordeeld.

Anna-Christina Abbelen, voormalig Europees kampioene bij de junioren, kwam met 70.500% als tweede boven de 70 procent uit. Haar 16-jarige zoon van Samarant heeft het wat moeilijk met de verzamelde oefeningen. Daarentegen waren er hoogtepunten zoals de wissels om de pas en de versterking.

De derde plaats ging naar Oostenrijkse Astrid Neumayer en Sir Simon. De Westfaler is ook een zoon van Samarant. De nu 15-jarige ruin had bijna drie jaar wedstrijdpauze door een blessure. In Stadl Paura, begin april, liep hij zijn eerste internationale concours sinds maart 2020, München is zijn tweede wedstrijd. Het paar scoorde in de Grand Prix 68.065 procent%.

