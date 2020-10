Laurens van Lieren vertrekt uit Schaijk

Laurens van Lieren en zijn vriendin Devenda Dijkstra verhuisden in april naar Schaijk. Op de voormalige Stal Swanenberg startte hij samen met FIRA het FIRA Horse Center. Nu FIRA in goed overleg met eigenaar Thomas van Heel heeft besloten om de samenwerking niet voort te zetten, moet Van Lieren opzoek naar een nieuwe locatie.

“Veel nieuws is er niet te vertellen”, zegt Laurens van Lieren aan Horses. “We weten nog niet wanneer we vertrekken uit Schaijk en waar we naar toe gaan. Reden van ons vertrek is dat FIRA en Van Heel stoppen met hun samenwerking.”

Om FIRA was Laurens van Lieren in april naar Schaijk verhuisd om daar het FIRA Horse Center op te bouwen. Over de ambities, zoals een comeback maken op internationaal topniveau, van Van Lieren zei FIRA destijds: “Bij zo’n doel moet natuurlijk alles kloppen en hierin zal FIRA Laurens optimaal ondersteunen.”

Desgevraagd zei Van Lieren dat zijn vertrek uit Schaijk niet betekende dat de samenwerking met FIRA stopt. “Onze samenwerking blijft bestaan, maar in welke vorm we dat gaan gieten, weten we nog niet”, aldus Van Lieren.

Bron Horses.nl