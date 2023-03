Moldavische Alisa Glinka niet naar World Cup finale Omaha

Alisa Glinka zal volgende week niet deelnemen aan de wereldbekerfinale in Omaha met haar paard Aachen (v. Ampere). Volgens Dressage News heeft de Moldavische zich teruggetrokken omdat ze bang is dat de vereiste papieren niet op tijd in orde zijn voor de vlucht van donderdag vanuit Europa, die vrijdag vroeg met de dressuur- en springpaarden in Omaha zou aankomen.

Met haar twaalfjarige Oldenburger Aachen nam Alisa Glinka deel aan de WB-finale in Leipzig als een van de twee combinaties uit Centraal-Europa. In de kür werd het paar zestiende. In het zelfde jaar kwamen ze voor hun land uit op de wereldkampioenschappen in Herning.

Uit de Centraal-Europese liga staat nu alleen Justina Vanagaite uit Litouwen met Nabab (v. Sir Donovan) op de deelnemerslijst. De Pacific League(Australië en Nieuw-Zeeland) heeft dit jaar geen afvaardiging naar Omaha. Wel kreeg de in Duitsland gevestigde Australische Simone Pearce met haar paard Fiderdance (v. Fidertanz) een van de drie extra startplaatsen op basis van scores in Europa.

Bron Dressage News