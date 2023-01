Mooie winnaars bij Oostermoer Kei 2023

KWPN regio Drenthe afdeling Oostermoer - Noorderveld organiseerde dit weekend in de manege van Beilen de 'Oostermoer Kei 2023'. Er waren rubrieken voor jonge dressuurpaarden en voor jonge springpaarden. Bij de dressuurpaarden werden Brinkhof's Oristo, Nourejev HDR en Myeline de winnaars. Bij de jonge springpaarden

De organisatie was heel blij met het aantal deelnemers, de kwaliteit van de paarden en de professionaliteit waarmee de paarden werden voorgesteld. Per rubriek werd ook een fokkerspremie uitgereikt en was er een extra prijs voor de amazone/ruiter die haar/zijn paard op de meest vriendelijke en correcte wijze voorstelde, de zogenaamde ‘happy athlete prijs’.

Uitslag vierjarige dressuurpaarden

1- Brinkhof’s Oristo (High Five US x Vivaldi) met Dominique Veenstra. Fokker: Appie Dijkstra.

2- O-Minka (Incognito x Governor) met Wendy Kuiken. Fokker: T. Postma.

3- Odeer (Atze x Talos) met Anouk Noordman, tevens fokker.

Winnaar Happy Athleteprijs: Dominique Veenstra

Vijfjarige dressuurpaarden

1- Nourejev HDR (Iconic B x Rosengold) met Jacqueline Windt. Fokker: R.C. Kools.

2- Novell (Sir Donnerhall x Apache) met Veronique Roerink. Fokker: Familie Roerink.

3- Nouvelle Feniz (Toto Jr x Negro) met Hylke den Braven. Fokker: Stoeterij Texel.

Winnaar Happy Athleteprijs: Veronique Roerink.

Zesjarige dressuurpaarden

1- Myeline (Dreamboy x Don Schufro) met Veronique Roerink. Fokker: Familie Roerink.

2- Mister Texel (Toto Jr x Don Schufro) met Hergen van Hall. Fokker: W. van der Linde.

3- Marina (Fürsten Look x Sir Sinclair) met Jantine Slingerland. Fokker: Familie Slingerland.

Winnaar Happy Athleteprijs: Jantine Slingerland.

Uitslag vierjarige springpaarden

Opinion GR (Arezzo x Glasgow van ’t Merelsnest) met Tonnie van Leeuwen. Fokker T. Griffioen

Ottomar (Cabrio van de Heffinck x F One USA) met Germaine Benus. Fokker: H. Braams.

On-the-Karla (Jukebox x Ferragoma) met Jaimy-Lee Rutze. Fokker: N. van Vliet.

Winnaar Happy Athleteprijs: Germaine Benus

Vijfjarige springpaarden

Antartica JL Z (Aganix du Seigneur x Sam R) met Nicole Eggens. Fokker: Stal van Geel Schröder en Jos Lansink.

Nacho A.N. (Douglas x Zirocco Blue) met Tatum Michelle Scheich. Fokker: VDL Stud.

Nheintje (Comthago x Libero H) met Dinanne Vroom. Fokker: J. Otten.

Winnaar Happy Athleteprijs: Gertjan Bekkers

Zesjarige springpaarden

Madame Vg (Zirocco Blue x Padinus) met Nicole Eggens. Fokker: Stal van Geel Schröder.

Winnaar Happy Athleteprijs: Demi Herder.

Bron: Horses.nl