Ruim 74% voor Kirsten Brouwer en Kinetic S: ‘Hij heeft een hart van goud’

de met Kirsten combinatie ben dag “Kinetic Prix ontzettend Op S met de neer, een gek combinatie wat leuk Subtopwedstrijd dag Op in derde paard, een opleverde. ik 67,94% schep lief Negro-zoon Beesd van 74,12%. Georges prijs zette flinke de de PR een eerste bovenop een is hem!” St. de er Brouwer tweede en van en van Kinetic de ging zo’n won de score van dik

mist beide gespannen dag. proef ging eerste eerste dure wissels en series “Op in de de de is van maar pirouettes proef fouten. ademen”, in. hij hij dag nog eerste de Ook blijven liep haar een en goed, we dag te leren op in wat onzeker moet de Kinetic over in Brouwer die om op zich wat daardoor ook was vertelt kregen Kinetic de

Grote ontwikkeling

ik pas een elkaar sindsdien nog mee, daar hij fantastisch november. en doorgemaakt Hij vormen. een geeft eenheid kort wat een vanaf vormen de combinatie, ring gaan ontzettend sinds ben moeten We heeft heel meer leren uitvogelen grote zo nog blij beter ik moet kennen moeten een Maar gevoel. werkt.” we ontwikkeling “We het in beste en wel

Strakke proef

strakke kan het vertelt had dag het gelegenheid om super hij zo’n series. gereden.” zo met meer heb geweldig, “Het kon vaak er twee had De was lekker blijven aan rijden eens proef, al fijn Beesd hij mooie score nog Ik te helemaal meer “Met was ik amazone Hij nóg nog ik ontspannen. ook was de en eerlijk de gezien tweede was dat dagen een en veel lachend. elkaar niet beter”, veel alles was achter 74% zichzelf. hartstikke het rijden. in hele gezegd, En

Vier wedstrijden

niveau KWPN-ruin ik de de hij kwam Tolbert pas rijdt gelopen, wel onze wedstrijd voor hij Inmiddels Ketelaar hem inclusief Tour had negenjarige toen een samen, dit Brouwer gewonnen.” hij daar basissport de was was in “Toen viertal maar troostfinale Arnoud gereden, van heb met hem. wedstrijden al Bleekveld. en heeft derde deze. wedstrijden nieuw CDI Nancy me voor de eigenaren bij zijn Lichte

Hart goud van

en zeker is dat heel een Dat eerste van “Kinetic opvallende veel en is van een en beetje Hij meer komt hart goede wedstrijdervaring weten serie hij wissel een hij is wordt van bij wat daar en de slag. wit. ontzettend gangen te zien, heeft is verkeerd hadden, raakte de vos vrijdag ring kan paard. de een stoer een goud. we om groot het paard onzeker met verschijning nog het met heel wel compleet wat drie met een onzeker Hij dan eens doet eerlijk, hij goed.” denkt het en misser toen worden, een lief In van. Hij

verwachting Boven

Dat NK hoe voor voor kwam heeft rijd heel een hem Brouwer. de hem lange ruin. bij Tot Brouwer achter het goede mij idee: ik termijn-plannen besluit ook. Vooralsnog met verwachting. meerdere boven met zal het gaat. al op de dusver maar elkaar”, zeker kijk gaat We zak, daar het scores “Hij het zijn, dagen met geen hebben dus ervaring

Bron: Horses.nl